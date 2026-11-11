«Делимобиль» выставил на продажу оборудование СТО в пяти городах

Оператор каршеринга «Делимобиль» выставил на продажу оборудование станций техобслуживания в Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи. Объявления на площадке коммерческих закупок Bidzaar размещали с 16 октября по 3 ноября. В перечень имущества вошли ремонтная техника, инструменты, мебель и компьютерное оборудование. Часть имущества использовалась один-два года.

Одновременно компания ищет подрядчика для перевозки 1710 автомобилей из 12 городов в подмосковные Мытищи. В частности, из Новосибирска планируется вывезти 252 машины, из Набережных Челнов — 77. В компании объяснили продажу оборудования тем, что сеть станций техобслуживания подстраивают под размер автопарка и текущий спрос.

В марте у «Делимобиля» оставалось 11 собственных станций против 15 на конец 2024 года. В третьем квартале 2026 года парк оператора сократился на 9% год к году, до 25 936 автомобилей. Число поездок снизилось на 13%, а количество активных пользователей — на 17%, до 554 тыс. Объявления о продаже касаются оборудования сервисных станций. О прекращении работы каршеринга в этих пяти городах компания не сообщала.