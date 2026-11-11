Госдума поддержала проект о регистрации машин в международном розыске

Госдума в первом чтении поддержала правительственный законопроект об особом порядке регистрации автомобилей, находящихся в международном розыске. Документ предлагает наделить МВД правом определять условия постановки таких машин на учёт. Сейчас наличие автомобиля в розыскной базе препятствует регистрации.

Замглавы МВД Игорь Зубов пояснил депутатам, что речь идёт о временном механизме, который позволит российскому покупателю пользоваться машиной. Как пишет «Коммерсантъ», её перепродажа при таком порядке будет ограничена. Если первоначальный собственник или его представитель предъявит документы и подтвердит право на автомобиль, возможность вернуть его сохранится.

По данным МВД, которые привёл Зубов, в России в 2024 году обнаружили 24 автомобиля, находившихся в международном розыске. В 2025 году таких машин было 17, а в 2026-м на момент выступления — четыре. По словам замминистра, некоторые из этих автомобилей подолгу остаются на спецстоянках, пока ведомство ждёт ответа на запросы. Проект пока прошёл только первое чтение. Порядок регистрации по действующим правилам остаётся прежним.