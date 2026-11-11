«Росгосстрах» включил защиту от кибератак в каско для электромобилей

«Росгосстрах» расширил покрытие каско для электромобилей. Страховщик включил в полис расходы на восстановление машины после неправомерного вмешательства в её электронные системы, если из-за него автомобиль невозможно эксплуатировать. Компания сообщила, что покрытие добавили в классическое каско без увеличения стоимости полиса.

По условиям, которые приводит «Коммерсантъ», страховка может покрыть разблокировку электромобиля, его эвакуацию до сервиса и перепрошивку программного обеспечения. Такое покрытие рассчитано, в частности, на случаи, когда после вмешательства в электронику владелец теряет доступ к автомобилю. Если результатом взлома становится угон машины, в компании относят его к стандартным рискам каско.

Расширение страховых программ совпало с ростом продаж электромобилей. По данным «Автостата», в октябре 2026 года в России продали более 4 тыс. таких машин. Это максимальный месячный показатель за время наблюдений агентства. За январь–сентябрь на учёт поставили 11,4 тыс. полностью электрических автомобилей и 58,7 тыс. подключаемых гибридов. Агентство учитывает эти категории отдельно.