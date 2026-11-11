Ford оценил ёмкость батарей Mustang Mach-E после 320 тыс. км пробега

Ford проанализировал данные о состоянии тяговых батарей Mustang Mach-E с большим пробегом. У более чем 30 электрокроссоверов, проехавших около 320 тыс. км, средняя остаточная ёмкость составила 88%. В более крупной группе из свыше 2 тыс. машин, которые преодолели 160 тыс. км на первоначальных аккумуляторах, средний показатель превысил 91%.

Mustang Mach-E первого модельного года оснащался батареями с полезной ёмкостью 68 или 88 кВт·ч. Остаточную ёмкость Ford выражает в процентах от исходного значения. Поэтому одинаковый процент у двух машин с разными батареями соответствует разному количеству энергии, доступной после зарядки. Сам запас хода по этим данным определить нельзя, поскольку на него также влияет расход энергии.

В США гарантийный порог Ford для тяговой батареи составляет 70% ёмкости в пределах восьми лет или примерно 160 тыс. км пробега. Опубликованные показатели получены по телеметрии автомобилей. Ford не сообщил, как часто батареи выходили из строя или требовали замены. Среднее значение для группы поэтому не позволяет судить о состоянии аккумулятора конкретного подержанного Mach-E.