Lynk & Co представила семиместный гибридный кроссовер 900L

Lynk & Co представила в Китае 900L — удлинённую семиместную версию флагманского подключаемого гибрида 900. В салоне два места спереди, два отдельных кресла во втором ряду и трёхместный диван сзади. Новая версия дополнит пяти- и шестиместные модификации модели.

Длина кроссовера выросла на 40 мм и достигла 5280 мм. Колёсную базу увеличили на 10 мм, до 3170 мм, а ширина осталась прежней — 1999 мм. Кресла второго ряда можно сдвигать вдоль салона на 550 мм и разворачивать на 180 градусов с помощью электропривода. У третьего ряда предусмотрены продольная регулировка на 150 мм, подогрев и массаж.

В состав силовой установки входят двухлитровый турбомотор мощностью 218 л. с. и два электродвигателя. Для 900L заявлены батареи ёмкостью 55 и 70 кВт·ч. Запас хода без запуска бензинового двигателя составляет соответственно 245 и 320 км по циклу WLTC. Продажи в Китае планируют начать до конца 2026 года. Цены пока не объявлены. Для российского рынка готовится Nordcross 002 на базе обычного Lynk & Co 900, а поставки семиместного 900L пока не анонсированы.