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Tesla вернёт часть предоплат за Cybertruck перед завершением выпуска

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Tesla придётся вернуть предоплату части клиентов, заказавших электрический пикап Cybertruck. Об этом заявил глава компании Илон Маск. По его словам, темп поступления заказов превышает скорость производства, поэтому до остановки линии выполнить все заявки не получится.

Tesla рассчитывает постепенно завершить выпуск Cybertruck на заводе в Техасе к середине 2027 года. До этого компания постарается собрать как можно больше пикапов. Как сообщало Reuters, Маск также говорил о дополнительной производственной смене, которая должна помочь выполнить часть заказов до остановки линии.

Освободившиеся мощности Tesla планирует использовать для увеличения выпуска Cybercab. Объясняя решение, Маск сослался на сложность производства Cybertruck и на то, что компания видит больше возможностей в наращивании выпуска роботакси. Точное число заказов, по которым вернут предоплату, в сообщении не названо.

Tesla показала Cybertruck в 2019 году, а первые поставки клиентам начались в конце 2023-го. По данным Kelley Blue Book, которые приводит Reuters, в 2025 году в США продали 20 237 таких пикапов. Это на 48% меньше, чем годом ранее.

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