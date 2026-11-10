В штате Нью-Йорк выставили на продажу пятиоконный Dodge A100 1966 года

В американском городе Бабилон, штат Нью-Йорк, выставили на продажу пикап Dodge A100 1966 года с пятиоконной кабиной. На объявление обратило внимание автомобильное издание Autoevolution. Машина окрашена в зелёный и белый цвета. Как утверждает продавец, пикап сохранил оригинальный силовой агрегат и остаётся на ходу.

Пятиоконная кабина отличается дополнительными изогнутыми стёклами по углам задней стенки. Они расширяют обзор назад по сравнению с обычной кабиной. Autoevolution отмечает, что Dodge не публиковала статистику выпуска с разбивкой по типам кузова, поэтому точное число таких пикапов неизвестно.

Семейство Dodge A100 выпускали с 1964 по 1970 год. В него входили пассажирский микроавтобус, грузовой фургон и пикап. Модель создавали как конкурента Ford Econoline и Chevrolet Greenbrier. Характерная особенность семейства — кабина, вынесенная вперёд, благодаря чему у пикапа получился короткий передний свес.

У выставленной машины есть следы коррозии и трещины в лакокрасочном покрытии. Сведения о ходовом состоянии и сохранности агрегатов приводит продавец. Издание описывает конкретный экземпляр по объявлению и фотографиям.