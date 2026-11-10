Google подняла минимальную версию Android для Android Auto до 11

Google изменила требования к смартфонам, которые подключаются к автомобильной мультимедийной системе через Android Auto. В справке сервиса минимальной версией для проводного подключения теперь указана Android 11. Смартфоны на Android 9 и Android 10 больше не входят в перечень официально поддерживаемых устройств.

Android Auto выводит на экран автомобиля навигацию, музыку, вызовы и другие совместимые приложения со смартфона. Для подключения по USB, помимо телефона с подходящей версией Android, Google указывает совместимую мультимедийную систему, активное подключение к мобильному интернету и USB-кабель. Для беспроводного соединения дополнительно требуется поддержка Wi-Fi на частоте 5 ГГц, а головное устройство автомобиля должно поддерживать такой способ подключения.

Предупреждения о смене требований начали появляться у части водителей ещё в октябре. Для владельцев старых смартфонов решающим становится то, выпускает ли производитель обновление до Android 11 или более новой версии. Если телефон уже работает на Android 11 или новее, само повышение минимальной версии его не затрагивает. Совместимость с конкретной мультимедийной системой по-прежнему зависит от автомобиля или установленной магнитолы.