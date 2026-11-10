Ford оценил износ батарей первых Mustang Mach-E после пяти лет езды

Тяговые батареи электрических кроссоверов Ford Mustang Mach-E 2021 модельного года в среднем сохранили 92% первоначальной доступной ёмкости. Такие данные Ford получил после анализа примерно 36 тысяч машин в США и Канаде. Результаты исследования автопроизводителя привело издание Motor1.

У 95% автомобилей из выборки остаточная ёмкость оказалась в диапазоне от 87% до 97%. Ford также отдельно рассмотрел машины с большим пробегом. Более двух тысяч кроссоверов проехали свыше 100 тысяч миль, или примерно 161 тысячи километров, на исходной батарее. В этой группе средний показатель превысил 91%.

В выборку вошли и более 30 автомобилей с пробегом свыше 200 тысяч миль, то есть примерно 322 тысяч километров. Средняя остаточная ёмкость их батарей составила 88%. Эта группа была заметно меньше общей выборки, а её показатель отражает средний результат обследованных машин.

Исследование охватывает первые Mustang Mach-E с батареями на основе никеля, кобальта и марганца. На некоторых более новых электромобилях Ford применяет литий-железо-фосфатные аккумуляторы. Показатель остаточной ёмкости описывает состояние батареи. Фактический запас хода конкретного автомобиля также зависит от условий поездки.