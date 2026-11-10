Autocar испытал новый BMW i3 50 xDrive на британских дорогах

Британский журнал Autocar опубликовал результаты дорожного теста нового электрического седана BMW i3. Поездка прошла в Суссексе, где BMW организовала отдельное знакомство с моделью после европейской презентации. Для теста издание получило полноприводный i3 50 xDrive в исполнении First Edition на штатных 19-дюймовых колёсах.

В этой версии установлены два электромотора суммарной мощностью 462 британские лошадиные силы. Полезная ёмкость аккумулятора составляет 108,7 кВт·ч, полная — 113,4 кВт·ч. В спецификации Autocar указаны разгон до 100 км/ч за 4,7 секунды и запас хода до 566 миль, или примерно 911 км, по циклу WLTP. Это паспортный показатель. Журнал не приводил замер дальности поездки на одном заряде.

Автор теста отметил точное рулевое управление, устойчивость на длинных участках и низкий уровень шума. При этом снаряжённая масса машины превышает 2,2 тонны. По наблюдениям журналиста, вес ощущается при интенсивном торможении перед медленными поворотами, а на дорогах с крупными неровностями кузов может заметно раскачиваться.

Autocar поставил седану 4,5 звезды. Новый i3 стал второй моделью семейства Neue Klasse на британском рынке после кроссовера iX3.