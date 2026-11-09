В Петербурге волонтеры «Газпромнефть-СМ» привлекли внимание горожан к судьбе бездомных животных

В Санкт-Петербурге прошел благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных, организованный волонтерами «Газпромнефть — смазочные материалы». Масштабное мероприятие объединило три социальных проекта — «Собака ищет дом», «Дай лапу» и «Добрая мастерская». Все они стали победителями конкурса волонтерских проектов «Газпром нефти» и получили поддержку по программе социальных инвестиций «Родные города».

В течение двух дней петербуржцы могли познакомиться с животными, которые ищут новых хозяев, оформить попечительство или передать в приюты корм, лекарства и другие необходимые вещи. Для горожан организовали лекции ветеринаров и кинологов, консультации по уходу и адаптации питомцев в семье, встречи с владельцами собак, ранее живших в приютах, а также образовательные занятия для детей.

«Для помощи животным важна системность: разовые акции привлекают внимание к проблеме, но именно регулярная поддержка позволяет добиваться устойчивых результатов. Замечательно, что в компании «Газпромнефть-СМ» создаются масштабные волонтерские проекты, которые помогают привлекать к теме новых людей, объединять усилия волонтеров, специалистов и формировать ответственное отношение к животным. Это вклад в развитие культуры помощи в целом», — отметила учредитель благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» Татьяна Шеина.

Особое внимание волонтеры уделили животным с повышенной тревожностью. Из-за особенностей поведения таких питомцев не привозили на площадку — чтобы рассказать о них потенциальным хозяевам, организаторы подготовили специальные видеовизитки с историями подопечных.