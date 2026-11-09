Audi Nuvolari с мощностью 987 л.с. испытали на гоночной трассе

Американское автомобильное издание Car and Driver провело испытания нового гибридного суперкара Audi Nuvolari 2028 модельного года на гоночной трассе Jarama в Испании. Журналисты оценили динамические характеристики автомобиля, работу силовой установки и настройки шасси, сравнив новинку с близким по конструкции Lamborghini Temerario.

Audi Nuvolari стал одним из наиболее мощных дорожных автомобилей немецкой марки. В основе его силовой установки находится четырёхлитровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами. Мотор развивает 789 лошадиных сил и способен раскручиваться до 10 тысяч оборотов в минуту.

Двигатель внутреннего сгорания дополнен электрическими моторами. Один из них связан с коленчатым валом и помогает компенсировать изменения тяги, ещё два установлены на передней оси и обеспечивают дополнительную мощность и управление распределением крутящего момента.

Суммарная отдача гибридной системы достигает 987 лошадиных сил. Это на 80 лошадиных сил больше, чем у Lamborghini Temerario, с которым автомобиль разделяет часть технической архитектуры.

Ёмкость тяговой батареи Audi составляет 7 кВт·ч. По сравнению с аккумулятором Temerario она увеличена, что позволяет электрической части силовой установки обеспечивать более высокую отдачу.

Во время испытаний на трассе Jarama журналисты разогнались на длинной прямой почти до 185 миль в час, или примерно до 298 километров в час по показаниям спидометра. Это значение не является официально измеренной максимальной скоростью автомобиля.

Суперкар оснащён углерод-керамическими тормозами Brembo CCM-R Plus. Диаметр передних дисков составляет 16,5 дюйма, задних — 16,1 дюйма. Испытатели положительно оценили эффективность замедления и информативность педали тормоза.

Отдельного внимания заслуживает система Quattro Predictive Drive. Она использует датчики и алгоритмы для прогнозирования поведения автомобиля и корректировки распределения тяги.

Электроника взаимодействует с адаптивными амортизаторами, регулируя настройки подвески в зависимости от режима движения. По оценке Car and Driver, Nuvolari сочетает высокую производительность с более предсказуемым и комфортным управлением, чем родственный Lamborghini.

Таким образом, Audi предлагает собственную интерпретацию гибридного среднемоторного суперкара, ориентированную не только на максимальные показатели динамики, но и на стабильность поведения автомобиля.