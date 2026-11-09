Top Gear признал Subaru Trailseeker лучшим автомобилем года в США

Американская редакция автомобильного издания Top Gear назвала электрический универсал Subaru Trailseeker победителем своей премии US Car of the Year. В финале модель конкурировала с седанами Nissan Sentra и Lexus ES, однако журналисты отдали предпочтение сочетанию практичности, электрического полного привода и возможностей движения по сложным дорогам.

Subaru Trailseeker представляет собой электрический автомобиль с двумя тяговыми электродвигателями. Совокупная мощность силовой установки составляет 375 лошадиных сил. Оба двигателя обеспечивают полный привод, соответствующий традиционному позиционированию японской марки.

Энергия хранится в аккумуляторной батарее ёмкостью 74,4 кВт·ч. В зависимости от исполнения заявленный запас хода находится в диапазоне от 274 до 281 мили, или приблизительно от 441 до 452 километров.

Отдельным преимуществом модели журналисты назвали дорожный просвет около 216 миллиметров. В сочетании с системой X-Mode он позволяет автомобилю увереннее двигаться по грунтовым покрытиям и на участках с ограниченным сцеплением.

Система X-Mode предназначена для адаптации работы силовой установки и других электронных компонентов к сложным дорожным условиям. Кроме того, Trailseeker оснащён комплексом водительских ассистентов Subaru EyeSight.

Редакция отметила сбалансированное поведение электромобиля, его практичность и способность сочетать комфорт повседневной эксплуатации с традиционной для Subaru ориентацией на активный отдых.

При этом автомобиль не лишён недостатков. В числе замечаний журналистов оказалась организация внутреннего пространства и приборной панели.

Соперниками победителя были два автомобиля с иным характером. Nissan Sentra представляет относительно доступный седан с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 149 лошадиных сил. Его стартовая стоимость на американском рынке составляет 22 600 долларов.

Lexus ES, напротив, ориентирован на повышенный уровень комфорта и оснащается гибридной силовой установкой мощностью до 244 лошадиных сил. Эксперты отметили шумоизоляцию и плавность движения модели.

Результаты премии отражают оценку журналистов Top Gear, а не официальную статистику автомобильного рынка. Победа Trailseeker показывает, что электрические автомобили с практичным кузовом и полным приводом способны конкурировать с традиционными седанами в редакционных испытаниях.