Электрический грузовик Tesla Semi получил технологическую награду Top Gear

Британское автомобильное издание Top Gear присудило электрическому грузовику Tesla Semi награду US Tech Award. Журналисты отметили инженерные решения, направленные на повышение энергоэффективности, уменьшение массы и упрощение промышленного производства тяжёлого коммерческого транспорта.

Редакция ознакомилась с серийной версией грузовика и посетила предприятие Semi Gigafactory в американском штате Невада. По итогам знакомства специалисты пришли к выводу, что техническая концепция машины заслуживает внимания даже спустя несколько лет после первого анонса проекта в 2017 году.

Одной из главных особенностей Tesla Semi стала аэродинамика кабины. По данным производителя, её коэффициент сопротивления воздуха составляет 0,34, что является необычно низким показателем для грузового транспорта.

Силовая установка использует три электродвигателя, распределённые между двумя задними осями. При движении в экономичном режиме основную тягу обеспечивает один мотор. Дополнительные двигатели подключаются при интенсивном ускорении и преодолении подъёмов.

Такая конструкция позволяет уменьшать потери энергии в условиях, когда грузовику не требуется максимальная мощность.

Заявленное энергопотребление полностью загруженного Tesla Semi составляет около 1,7 кВт·ч на милю. Для стандартной версии предусмотрен запас хода приблизительно 325 миль, или 523 километра. Версия Long Range рассчитана на 500 миль, что соответствует примерно 805 километрам.

По сведениям Tesla, зарядная инфраструктура позволяет восстановить 60% заряда аккумулятора за полчаса. Возможность быстрой зарядки особенно важна для коммерческих перевозчиков, поскольку продолжительные простои непосредственно влияют на экономику транспортных операций.

Инженеры переработали конструкцию грузовика по сравнению с ранними опытными экземплярами. Серийная машина стала примерно на 454 килограмма легче, а доля общих деталей с пилотными грузовиками составляет лишь около 5%.

На заводе также применяются решения для ускорения сборки. Например, кабина получает порошковое покрытие, что позволяет отказаться от традиционного окрасочного цеха.

Несмотря на положительную оценку технологии, Top Gear подчёркивает, что коммерческий успех Tesla Semi будет зависеть прежде всего от стоимости машины и реальных расходов на её эксплуатацию.