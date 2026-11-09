Великобритания может снизить требования к продажам электромобилей

Правительство Великобритании готовится пересмотреть требования к доле электромобилей в продажах новых машин. По информации британского Autocar, власти обсуждают заметное смягчение действующей программы Zero Emission Vehicle Mandate, поскольку автомобильным производителям становится всё сложнее выполнять установленные показатели.

Действующие правила предусматривают последовательное увеличение доли автомобилей с нулевыми выбросами. К 2030 году электромобили должны составлять 80% продаж новых легковых машин, а с 2035 года предполагается прекращение продаж новых автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Теперь обсуждается снижение целевого показателя на 2030 год до 60%. Окончательная конфигурация обновлённых требований пока не утверждена. Предполагается, что новые правила могут быть представлены в течение текущей недели.

Причиной пересмотра стала разница между государственными целями и реальным спросом. Несмотря на увеличение продаж электромобилей, рынок развивается медленнее, чем предусмотрено действующим графиком.

По прогнозу британского Общества производителей и продавцов автомобилей SMMT, по итогам 2026 года доля полностью электрических легковых автомобилей составит около 27,2%. При этом установленный для производителей целевой уровень равен 33%.

В 2027 году требования должны увеличиться до 38%, тогда как прогнозируемая доля электромобилей составляет 32%. На 2028 год расхождение может оказаться ещё существеннее: государственная цель установлена на уровне 52%.

Автопроизводители вынуждены стимулировать спрос скидками и специальными предложениями, что увеличивает затраты. Компании предупреждают, что сохранение прежних условий может ухудшить финансовые результаты отрасли.

Вместе с тем британский рынок электромобилей продолжает расти. С начала года продажи превысили 500 тысяч машин, увеличившись примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Окончательное решение будет принято после межведомственного согласования. Пока речь идёт о возможном изменении регулирования, а не о вступивших в силу новых правилах.