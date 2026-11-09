BMW рассматривает выпуск серийного купе Alpina с двигателем V8

Компания BMW рассматривает возможность серийного производства роскошного купе на основе концепта Vision BMW Alpina. Как сообщает британское издание Autocar, руководство немецкого концерна заинтересовано в том, чтобы превратить показанный ранее автомобиль в новую имиджевую модель возрождённого бренда.

Концепт Vision BMW Alpina представили в мае на престижном автомобильном мероприятии Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Он демонстрирует возможное направление развития марки, которая после завершения перехода под контроль BMW должна занять собственное место в премиальном сегменте.

По информации журналистов, внутри компании проект рассматривают как возможность громко заявить о новом этапе истории Alpina. Представители концерна проводят параллель с BMW M1 — знаковым спортивным автомобилем, который сыграл важную роль в формировании имиджа подразделения BMW M.

Предполагается, что будущая модель сможет конкурировать с такими автомобилями, как Bentley Continental GT. Это означает ориентацию не только на высокую мощность и динамику, но и на исключительный комфорт, материалы отделки и возможности индивидуализации.

Особое внимание привлекает возможность использования двигателя V8. Такой силовой агрегат соответствует традициям Alpina, которая получила известность благодаря мощным и комфортабельным версиям серийных BMW.

При этом конкретные технические характеристики возможной серийной машины пока не подтверждены. Нет официальных данных о мощности, конструкции трансмиссии, стоимости и сроках начала производства.

Окончательное решение о запуске проекта руководство BMW ещё не приняло. Поэтому автомобиль следует рассматривать как потенциальную новинку, а не уже утверждённую серийную модель.

Для компании подобный проект мог бы стать инструментом разграничения двух направлений. BMW M продолжит ассоциироваться прежде всего со спортивной динамикой, тогда как Alpina сможет сделать акцент на сочетании производительности, роскоши и комфорта в длительных поездках.