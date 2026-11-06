В Китае представили электромобиль Smart #2 за 14 900 долларов

Бренд Smart, принадлежащий совместному предприятию Mercedes-Benz и Geely, вывел на китайский рынок новый компактный электромобиль Smart #2. Двухместная модель получила задний привод, аккумулятор емкостью 35,8 кВт·ч и запас хода до 410 километров по китайскому циклу CLTC.

Как сообщает CarNewsChina, автомобиль предлагается в комплектации Premium по цене 99 900 юаней, что соответствует примерно 14 900 долларам.

Новинка возвращает Smart к концепции небольших городских автомобилей с двумя посадочными местами. При этом модель получила современную электрическую платформу ECA и оборудование, характерное для более крупных автомобилей.

Дизайн Smart #2 разработан под руководством специалистов Mercedes-Benz. Электромобиль сохранил узнаваемые пропорции с короткими свесами и колесами, расположенными близко к углам кузова.

Длина машины составляет всего 2751 мм, ширина — 1669 мм, высота — 1555 мм. Колесная база достигает 1875 мм. Компактные габариты рассчитаны прежде всего на эксплуатацию в плотной городской застройке.

В салоне установлен центральный сенсорный экран диагональю 12,8 дюйма и цифровая приборная панель на 8,8 дюйма. Мультимедийная система использует программную платформу Flyme Link.

В перечень оснащения входят подогрев рулевого колеса и сидений, атмосферная подсветка с 256 цветами и аудиосистема Sennheiser.

Производитель также уделил внимание безопасности. В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться семью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем, системой контроля слепых зон и функцией предотвращения выезда из полосы.

Электромотор мощностью 60 кВт, или около 80 лошадиных сил, установлен на задней оси. Источником энергии служит литий-железо-фосфатная батарея CATL емкостью 35,8 кВт·ч.

По заявлению производителя, быстрая зарядка аккумулятора с 30 до 80% занимает примерно 15 минут. Предусмотрена также функция V2L, позволяющая питать внешние электрические устройства.

Минимальный радиус разворота составляет 3,35 метра, что должно облегчить маневрирование на узких улицах и парковках.

Помимо обычной версии, представлена ограниченная серия Couture Edition. Для китайского и европейского рынков предусмотрено по 999 экземпляров специального исполнения. По информации издания, весь тираж уже распродан.

Сроки возможного появления базовой версии Smart #2 на других рынках и ее стоимость за пределами Китая пока не уточняются.