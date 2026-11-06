BYD представит электрокроссовер Denza N8 с мощностью до 1193 л.с.

Китайская компания BYD объявила дату выхода обновленного электрического кроссовера Denza N8. Официальный старт продаж состоится 12 ноября 2026 года. Автомобиль получит несколько вариантов силовой установки, включая трехмоторную версию мощностью 1193 лошадиные силы.

Как сообщает CarNewsChina, предварительные заказы на новинку открылись 26 октября. Производитель позиционирует Denza N8 как большой премиальный электрокроссовер с современным оснащением, увеличенным запасом хода и развитой системой помощи водителю.

Длина автомобиля составляет 5150 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1820 мм. Колесная база достигает 3075 мм. Объем багажника в стандартной конфигурации составляет 1046 литров.

Внешность новинки отличается двухуровневой светодиодной оптикой, активными воздухозаборниками и объединенными в единую линию задними фонарями. Покупателям предложат несколько однотонных и двухцветных вариантов оформления кузова.

В салоне установлен панорамный экран диагональю 30 дюймов, а также широкий потолочный дисплей. Оснащение включает четыре кресла с функциями подогрева, вентиляции и массажа, беспроводную зарядку смартфонов, акустическую систему Devialet и встроенный холодильник.

Электрокроссовер получит систему помощи водителю God’s Eye 5.0.

Базовые заднеприводные версии будут оснащаться одним электродвигателем мощностью 429 либо 496 лошадиных сил. Наиболее производительная полноприводная модификация получит три электромотора суммарной мощностью 890 кВт, что соответствует примерно 1193 лошадиным силам.

Такая конфигурация позволит реализовать специальные режимы маневрирования, включая разворот практически на месте.

Автомобиль оснастят аккумуляторами Blade второго поколения с поддержкой технологии быстрой зарядки. Максимальная емкость батареи составит 130,15 кВт·ч.

Заявленный запас хода наиболее дальнобойной версии достигает 1003 километров по китайскому циклу CLTC. В реальных условиях эксплуатации показатель может отличаться в зависимости от скорости, температуры и других факторов.

Также предусмотрены интеллектуальная пневмоподвеска DiSus-A и система подруливания задних колес.

Точные цены Denza N8 производитель должен объявить во время официального запуска продаж.