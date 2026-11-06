Kia готовит электрокроссовер EV7 и водородный минивэн Carnival

Южнокорейская компания Kia может расширить модельный ряд новым электрическим кроссовером EV7 и версией минивэна Carnival с водородной силовой установкой. Информация о перспективных автомобилях появилась в корейских СМИ со ссылкой на предполагаемый внутренний производственный документ компании.

Как сообщает EVMagz со ссылкой на The Korean Car Blog, в документе содержатся планы распределения будущих моделей между южнокорейскими предприятиями Kia.

Одним из ключевых проектов называется новый среднеразмерный электрический кроссовер EV7. Его серийное производство предположительно начнется в 2028 году на заводе в Кванджу.

Новинка должна дополнить существующую линейку электрических автомобилей Kia, которая уже включает кроссоверы и внедорожники различных размеров.

Технические характеристики EV7 пока не раскрываются. Неизвестны емкость аккумулятора, запас хода, мощность электродвигателей и предполагаемая стоимость. Компания также официально не подтвердила производственные планы, опубликованные журналистами.

Другим перспективным проектом может стать водородная версия минивэна Kia Carnival. Согласно появившейся информации, ее выпуск рассматривается на предприятии в Кванмёне начиная с 2029 года.

Если проект будет реализован, Carnival станет первым серийным автомобилем Kia с силовой установкой на водородных топливных элементах.

Ожидается, что новое поколение Carnival появится в 2028 году и первоначально будет предлагаться в том числе с гибридной силовой установкой. Водородную модификацию предполагается добавить позднее.

При создании такой версии производитель потенциально сможет использовать технологии Hyundai Nexo. Однако конкретная конструкция силовой установки пока не определена.

Kia Carnival относится к сегменту больших семейных минивэнов. Модель присутствует на рынках Южной Кореи, Северной Америки и ряда других стран.

Появление водородной версии может расширить возможности автомобиля для длительных поездок, однако перспективы ее продаж будут зависеть от стоимости технологии и доступности заправочной инфраструктуры.

Все сведения о EV7 и водородном Carnival пока имеют предварительный характер. Официальных дат презентаций и начала продаж компания не объявляла.