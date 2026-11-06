Toyota отзывает более 121 тысячи электромобилей в Китае

Совместное предприятие GAC Toyota объявило масштабную отзывную кампанию на китайском автомобильном рынке. Под нее попали 121 260 электромобилей Toyota bZ3X и bZ7, у которых обнаружены потенциально опасные дефекты подвески и программного обеспечения электронных систем.

Как сообщает EVMagz со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка Китая, отзыв разделен на три группы в зависимости от модели и характера выявленной неисправности.

Наибольшая часть кампании затрагивает 100 175 автомобилей Toyota bZ3X, выпущенных с 27 февраля 2025 года по 26 марта 2026 года.

У этих машин обнаружена проблема с крепежными элементами переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Из-за особенностей конструкции гайки могут не обеспечивать необходимое усилие затяжки и постепенно ослабевать в процессе эксплуатации.

В отдельных случаях крепеж способен полностью отсоединиться, что может отрицательно повлиять на устойчивость автомобиля и безопасность движения.

Для устранения неисправности GAC Toyota бесплатно заменит проблемные гайки на усовершенствованные детали.

Вторая группа включает 18 130 электромобилей Toyota bZ7, произведенных с 28 октября 2025 года по 3 августа 2026 года. В их программном обеспечении обнаружена ошибка, связанная с функцией комфортной парковки.

При определенных условиях движения на небольшой скорости система может ограничивать тормозное усилие, увеличивая тормозной путь. Производитель устранит недостаток посредством обновления программного обеспечения.

Еще 2955 экземпляров Toyota bZ7, выпущенных с 10 марта по 15 мая 2026 года, отзываются из-за программной неисправности передней камеры распознавания объектов.

Ошибка может возникать при беспроводном обновлении программного обеспечения и приводить к нежелательным движениям рулевого колеса при активированной функции помощи в управлении.

Все необходимые работы будут выполняться без дополнительной оплаты со стороны владельцев. Кампания касается автомобилей, выпущенных для китайского рынка.