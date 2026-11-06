Dacia может выпустить в Европе компактный электрокроссовер Bridger

Компания Dacia рассматривает возможность выпуска нового компактного электрического кроссовера на базе Renault Bridger. Изначально автомобиль разрабатывался для индийского рынка, однако теперь руководство концерна Renault изучает перспективы его появления в Европе под румынским брендом.

Как сообщает британское издание Autocar, Bridger был представлен ранее в 2026 году в качестве концептуальной модели, практически готовой к серийному производству. Автомобиль отличается угловатым дизайном и компактными размерами, а по своей концепции напоминает Suzuki Jimny.

В Индии новинка должна занять место ниже Renault Duster. Начало продаж на местном рынке запланировано на 2027 год.

Первоначально европейская премьера Bridger не предусматривалась. Однако необходимость расширения линейки доступных электромобилей заставила Dacia пересмотреть планы.

Среди возможных конкурентов электрической версии Bridger называются Fiat Grande Panda Electric и Citroën ë-C3. Обе модели ориентированы на покупателей, которым необходим относительно недорогой автомобиль для повседневной эксплуатации.

По информации Autocar, европейская версия Bridger может производиться на местных предприятиях. Такой вариант позволит воспользоваться возможными преимуществами новых правил поддержки электромобилей, выпускаемых на территории Евросоюза.

Dacia планирует представить четыре электрические модели до 2030 года. По данным издания, в их число должны войти Spring, Sandero, Sandero Stepway и еще один автомобиль, окончательное решение по которому пока не принято.

Изначально четвертым электромобилем предполагалось сделать версию кроссовера Striker. Однако, как утверждают источники, от этого проекта отказались, и Bridger рассматривается в качестве возможной замены.

Глава Renault Group Франсуа Прово ранее подтвердил, что Bridger создавался для Индии, но в дальнейшем может появиться и на европейском рынке.

Окончательного решения о запуске электрической версии Bridger в Европе пока нет. Производитель также не раскрыл характеристики силовой установки, запас хода и предполагаемую стоимость автомобиля.