Компрессорное масло Gazpromneft Compressor PAG WI-150 успешно прошло промышленные испытания

«Газпромнефть — смазочные материалы» объявила о завершении производственных испытаний компрессорного масла Gazpromneft Compressor PAG WI-150, предназначенного для винтового оборудования нефтегазовых, химических и других промышленных предприятий. Продукт разработан собственным научно-исследовательским центром компании с использованием отечественной компонентной базы. Полученные результаты подтвердили конкурентоспособность разработки: масло может заменить зарубежные аналоги, а по отдельным эксплуатационным характеристикам превосходит их.

Практическую проверку нового продукта провели на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе в сотрудничестве с одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний России. Испытания заняли более шести месяцев и включали свыше 2000 часов работы оборудования. По результатам независимой экспертизы подтверждены эффективность масла, его соответствие международным стандартам и возможность использования вместо импортной продукции.

Как заявил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Сергей Стародубцев, новая продуктовая линейка расширяет возможности применения отечественных смазочных материалов на предприятиях нефтегазовой отрасли.

«Наша компания последовательно наращивает присутствие в специализированных сегментах рынка в категориях высокотехнологичных масел с усиленными характеристиками, обеспечивая устойчивость ключевых отраслей экономики», – отметил Стародубцев.

Винтовые компрессоры применяются на нефтегазовых объектах для сжатия и транспортировки попутного газа. Особенность эксплуатации такого оборудования заключается в том, что контакт с углеводородными газами способен приводить к разжижению масла и снижению его вязкости. Это отрицательно сказывается на смазывающих свойствах и увеличивает риск износа рабочих элементов. Полиалкиленгликолевая основа (PAG) отличается низкой растворимостью углеводородных газов, благодаря чему масло сохраняет стабильные характеристики и защищает детали компрессора.