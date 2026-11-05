Новая Toyota Corolla получит гибрид с расходом менее 3 л на 100 км

Компания Toyota разрабатывает новое поколение Corolla, которое может стать одним из самых экономичных автомобилей в своем классе. По информации британского издания Autocar от 5 ноября, производитель готовит принципиально новую гибридную силовую установку, ориентированную на значительное снижение расхода топлива. В перспективе показатель экономичности может приблизиться к 100 милям на британском галлоне, что соответствует примерно 2,8 литра на 100 километров.

Основой новой гибридной системы станет четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. Toyota разрабатывает его с учетом совместной работы с электрическими компонентами. По сравнению с существующими агрегатами двигатель будет компактнее, что позволит инженерам оптимизировать компоновку автомобиля.

Одновременно компания совершенствует электромоторы, инверторы и блоки управления силовой установкой. Уменьшение размеров и массы компонентов должно положительно повлиять на общую эффективность автомобиля.

Toyota рассчитывает добиться повышения топливной экономичности более чем на 15%. Для достижения этой цели инженеры работают над снижением механических потерь, оптимизацией теплового режима и уменьшением сопротивления электрических компонентов.

Еще одним преимуществом компактной силовой установки станет возможность создания автомобиля с более низкой линией капота. Это открывает дополнительные возможности для улучшения аэродинамики и снижения сопротивления воздуха.

Следующее поколение Corolla планируется разрабатывать с учетом использования различных типов силовых установок. Общая архитектура сможет поддерживать традиционные бензиновые двигатели, обычные гибриды, подключаемые гибриды и полностью электрические версии.

Такой подход позволит Toyota гибко реагировать на спрос в разных странах. На рынках с развитой зарядной инфраструктурой компания сможет предлагать электромобили, тогда как в других регионах продолжит использовать гибридные и бензиновые модификации.

При этом показатель около 2,8 литра на 100 километров пока остается перспективным ориентиром, а не официально подтвержденной характеристикой серийной Corolla. Производитель не объявил окончательные параметры будущей модели, стоимость автомобиля и сроки начала продаж.

Предполагается, что новая архитектура станет важным этапом дальнейшего развития одной из самых массовых моделей Toyota. Особое внимание компания продолжит уделять снижению эксплуатационных расходов и возможности выбора силовой установки в зависимости от потребностей покупателей.