Поставщик автокомпонентов Aumovio увеличил рентабельность бизнеса

Немецкий производитель автомобильных компонентов Aumovio сообщил об улучшении финансовых показателей за третий квартал 2026 года. Компания сумела увеличить операционную рентабельность, несмотря на сложную ситуацию на европейском автомобильном рынке, сокращение производства транспортных средств и неблагоприятные валютные колебания.

Как сообщает Reuters, скорректированная операционная рентабельность Aumovio по итогам квартала составила 3,5%. За аналогичный период прошлого года показатель находился на уровне 3,4%. Таким образом, компании удалось добиться небольшого улучшения прибыльности на фоне продолжающихся проблем автомобильной промышленности.

Полученный результат оказался выше ожиданий аналитиков. Эксперты, опрошенные исследовательской компанией Vara, прогнозировали рентабельность в среднем на уровне 3,1%.

Aumovio была выделена из состава немецкого концерна Continental в 2025 году и продолжила самостоятельную деятельность в качестве поставщика автомобильных технологий и компонентов.

Ситуация на европейском рынке остается непростой для производителей комплектующих. Традиционные автомобильные концерны сталкиваются с ослаблением спроса, усиливающейся конкуренцией со стороны китайских брендов и необходимостью значительных инвестиций в электрические и цифровые технологии.

Эти обстоятельства вынуждают участников отрасли пересматривать производственные планы, оптимизировать расходы и сокращать отдельные направления деятельности.

Генеральный директор Aumovio Филипп фон Хиршхайдт подчеркнул, что компания сохраняет особое внимание к повышению эффективности и финансовой дисциплине. Именно меры по контролю затрат помогли компенсировать отрицательное влияние рыночных факторов.

По итогам опубликованной отчетности Aumovio подтвердила ранее установленный прогноз на весь 2026 год. Это означает, что руководство пока не считает необходимым пересматривать годовые ориентиры на фоне изменений автомобильного рынка.

Эксперты отмечают, что некоторые производители комплектующих демонстрируют более устойчивые финансовые результаты, чем сами автоконцерны. Однако дальнейшая ситуация будет зависеть от объемов выпуска автомобилей, темпов внедрения новых технологий и эффективности программ сокращения расходов.