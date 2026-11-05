Toyota предложила подменные автомобили при длительном ремонте

Малайзийское подразделение Toyota представило новую услугу для владельцев автомобилей, столкнувшихся с продолжительным ремонтом. Программа Mobili-T Assist предусматривает бесплатное предоставление подменной машины на срок до пяти дней, если предполагаемая продолжительность восстановительных работ превышает две недели.

Как сообщает автомобильное издание Paultan, услуга включена в страховой пакет Toyota Insurance Package (TIP). Это означает, что воспользоваться предложением смогут не все владельцы автомобилей японской марки, а только клиенты, оформившие соответствующее страхование.

Представители UMW Toyota Motor объясняют появление нового сервиса стремлением сократить неудобства, возникающие у автомобилистов при длительном нахождении машины в ремонтной мастерской. Подменный транспорт позволит сохранить мобильность, пока основной автомобиль проходит восстановление.

Предоставление машины зависит от ее наличия и условий страхового договора. Максимальная продолжительность пользования составляет пять дней. При этом ремонт продолжительностью свыше 14 дней является необходимым условием для обращения за услугой.

Страховой пакет TIP предусматривает и другие преимущества. В частности, для автомобилей возрастом до 12 лет действует условие, позволяющее использовать оригинальные запасные части Toyota при определенных страховых ремонтах без дополнительной платы за улучшение состояния транспортного средства.

Для автомобилей возрастом до 15 лет предусмотрена возможность страхования по согласованной стоимости. При полной гибели автомобиля или его хищении условия договора могут обеспечивать выплату полной согласованной страховой суммы.

Дополнительно владельцам предоставляется круглосуточная помощь на дороге Toyota Road Assist. Компания также заявляет об ускоренной оценке и согласовании страховых требований в пределах 24 часов при соблюдении установленных условий.

Новая услуга направлена на повышение привлекательности фирменного страхового обслуживания Toyota. Однако она не входит в стандартную комплектацию автомобилей и не распространяется автоматически на все машины марки.

Владельцам необходимо отдельно проверять условия действующего страхового договора и доступность подменного транспорта перед обращением за услугой.