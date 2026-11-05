Proton увеличил экспорт автомобилей и приблизился к рекорду за год

Малайзийский автопроизводитель Proton сообщил о существенном увеличении экспортных поставок в 2026 году. Только за октябрь компания отправила на зарубежные рынки 2610 автомобилей. С начала года общий объем экспорта достиг 9980 машин, вплотную приблизившись к отметке в 10 тысяч экземпляров.

По информации автомобильного издания Paultan, экспортные поставки включают автомобили марок Proton и Geely, выпускаемые на предприятии в Танджунг-Малиме. Производитель рассчитывает превысить 10-тысячный рубеж до конца года.

Положительная динамика особенно заметна на фоне результатов 2025 года, когда Proton экспортировал около 6000 автомобилей. Этот показатель был превышен уже по итогам первых девяти месяцев 2026 года.

Заместитель генерального директора компании Абдул Рашид Муса связал увеличение экспорта с ростом спроса со стороны зарубежных партнеров Proton и международных рынков Geely. Расширение поставок позволяет увеличивать загрузку производственных мощностей и объемы заказов у поставщиков комплектующих.

По словам представителя компании, более интенсивная работа предприятий создает условия для повышения эффективности производства. Чем больше автомобилей выпускается на существующей инфраструктуре, тем шире возможности распределения постоянных затрат на единицу продукции.

Ранее Proton объявил о планах организовать в Малайзии сборку модели Geely Okavango 2026 года для экспортных рынков. Это направление может стать дополнительным фактором роста международных поставок.

На внутреннем рынке производитель также демонстрирует положительную динамику. В октябре Proton реализовал 21 624 автомобиля, а совокупные продажи с января достигли 182 510 единиц.

Самой популярной моделью компании остается седан Saga. В октябре покупатели приобрели 7352 таких автомобиля, а с начала года продажи достигли 75 589 экземпляров.

Несмотря на увеличение международных поставок, экспорт пока занимает сравнительно небольшую долю в общем объеме реализации Proton. Руководство рассчитывает постепенно расширять присутствие компании за пределами Малайзии.