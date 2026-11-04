Ford F-100 1956 года превратили в 800-сильный пикап с мотором Mustang

Американская мастерская Fat Fender Garage представила необычный рестомод классического пикапа Ford F-100 1956 года. Автомобиль получил название GT/FX, полностью переработанный кузов и двигатель V8 мощностью 800 лошадиных сил.

Как сообщает Top Gear 4 ноября 2026 года, проект был подготовлен к выставке SEMA, посвящённой автомобильному тюнингу и дополнительному оборудованию.

В отличие от традиционной реставрации, GT/FX практически полностью переосмысляет конструкцию исторического пикапа. Специалисты Fat Fender Garage разработали новую раму лестничного типа и изготовили кузовные панели из стали вручную.

Пропорции автомобиля существенно изменились. Крыша и капот стали более плоскими, а кабину укоротили по высоте приблизительно на пять сантиметров.

Особое внимание уделили расширенным колёсным аркам, благодаря которым пикап получил более агрессивный внешний вид. При этом оригинальная решётка радиатора сохранилась практически без изменений.

Среди новых элементов — специальные подножки, карбоновые корпуса зеркал, переработанная грузовая платформа, оригинальный передний бампер и задний диффузор от Ford Mustang GT350.

Под капотом установлен пятилитровый двигатель Coyote V8, применяемый на современных моделях Mustang. Мотор оснастили трёхлитровым механическим нагнетателем Whipple.

В результате мощность достигла 800 лошадиных сил, а крутящий момент — приблизительно 1017 Н·м.

Передача тяги осуществляется через десятиступенчатую автоматическую коробку передач. Выхлопная система получила компоненты Fat Fender Garage и глушители Borla XR-1 Raceline.

Для улучшения управляемости автомобиль оснастили современной подвеской с пружинными амортизационными стойками и тормозной системой Wilwood. Установлены 20-дюймовые колёсные диски HRE.

Интерьер пикапа также полностью переработан. В салоне появились спортивные сиденья, отделка чёрной кожей, современный дисплей и новые органы управления.

По информации разработчиков, на проектирование, инженерные работы и изготовление GT/FX суммарно ушло 15 тысяч человеко-часов.

В Fat Fender Garage называют автомобиль самым сложным проектом за всю историю мастерской. При этом сведения о стоимости рестомода и возможности заказать аналогичную машину не опубликованы.

GT/FX демонстрирует современное направление американского рестомоддинга, при котором классическая внешность сочетается с современной силовой установкой и практически полностью новой технической начинкой.