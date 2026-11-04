Британцы превратили Audi RS4 в 750-сильный аналог раллийной Quattro

Британская компания Audacious Automotive представила рестомод, вдохновлённый легендарным раллийным Audi Sport Quattro группы B. Автомобиль получил обозначение IV и построен на основе Audi RS4 поколения B7. Стоимость проекта начинается от 350 тысяч фунтов стерлингов без учёта цены автомобиля-донора.

Как сообщает Top Gear 4 ноября 2026 года, разработчики сохранили основную конструкцию Audi RS4, включая силовую архитектуру, механические компоненты и электронные системы. При этом внешние кузовные панели полностью переработаны в стилистике классического Quattro.

Исходный RS4 оснащался атмосферным 4,2-литровым двигателем V8. В рестомоде этот мотор получил механический нагнетатель, благодаря которому мощность базовой версии увеличилась до 600 лошадиных сил.

По заявлению разработчиков, автомобиль способен разгоняться до 60 миль в час, или приблизительно 97 км/ч, менее чем за 3,4 секунды. Максимальная скорость достигает 200 миль в час, что соответствует примерно 322 км/ч.

Для покупателей, которым требуется ещё более высокая производительность, предусмотрен второй этап форсировки. Он позволяет увеличить мощность до 750 лошадиных сил.

Отдельно предлагается существенно переработанный вариант V8, способный развивать до 10 тысяч оборотов в минуту. Точные динамические характеристики этой версии пока не опубликованы.

Одним из ключевых направлений доработки стало уменьшение массы. По сравнению со стандартным Audi RS4 автомобиль Audacious IV стал легче примерно на 250 кг.

Дополнительно предлагаются верхние кузовные панели из углепластика, позволяющие ещё больше снизить вес конструкции.

Внешность рестомода сочетает характерные пропорции классических раллийных Audi с современными аэродинамическими элементами. В задней части установлены крупное антикрыло и диффузор.

Производитель намерен выпустить всего 50 автомобилей. Начальная цена в 350 тысяч фунтов не включает стоимость исходного Audi RS4, необходимого для переоборудования.

Таким образом, фактическая стоимость готовой машины окажется выше объявленного базового тарифа. Дополнительные технические и кузовные опции также увеличат итоговую сумму.

Проект рассчитан на коллекционеров и поклонников классических спортивных Audi, заинтересованных в сочетании исторического дизайна с современной динамикой.