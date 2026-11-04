Dacia представила самый доступный гибрид на британском рынке

Компания Dacia объявила британские цены на гибридные версии Sandero и Sandero Stepway. Модель Sandero Hybrid 155 стала самым доступным новым полноценным гибридом на рынке Великобритании, получив стартовую стоимость 17 955 фунтов стерлингов.

Как сообщает Auto Express 4 ноября 2026 года, новая силовая установка доступна для Sandero в комплектациях Expression и Journey. Первая оценивается в 17 955 фунтов, вторая — в 19 295 фунтов.

Кросс-версия Sandero Stepway с аналогичным двигателем стоит от 19 295 фунтов в исполнении Expression. За более оснащённую комплектацию Extreme потребуется заплатить 20 595 фунтов.

Во всех случаях гибрид оказывается на 2230 фунтов дороже соответствующей бензиновой версии.

Силовая установка Hybrid 155 уже применяется на других моделях Dacia, включая Jogger, Duster и Bigster. Она сочетает 1,8-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель, два электромотора и аккумулятор ёмкостью 1,4 кВт·ч.

По заявлению производителя, в городских условиях автомобиль способен двигаться до 80% времени с выключенным двигателем внутреннего сгорания. Это не означает, что 80% всего расстояния он обязательно преодолевает исключительно на электротяге: показатель относится именно ко времени движения в соответствующем цикле.

Совокупная отдача системы достигает 155 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 205 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает около 8,3 секунды.

Заявленная экономичность также улучшилась. Sandero Hybrid 155 расходует примерно 4,2 литра топлива на 100 км, тогда как бензиновая версия TCe 100 — около 5,4 литра.

У Sandero Stepway гибридная силовая установка обеспечивает расход приблизительно 4,4 литра на 100 км против 5,7 литра у бензинового TCe 110. Значения рассчитаны на основе опубликованных британских показателей экономичности.

Появление гибридной системы не потребовало сокращения багажного отделения обычного Sandero. Его вместимость составляет 410 литров.

В базовое оснащение Expression входит мультимедийная система с десятидюймовым экраном, беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также кондиционер.

Более дорогие версии предлагают цифровую панель приборов, подогрев сидений и рулевого колеса, систему бесключевого доступа и дополнительные электронные помощники.

Новые модификации расширяют предложение доступных гибридов, но их экономическая привлекательность будет зависеть от пробега и условий эксплуатации. Покупателям предстоит сопоставить снижение расхода топлива с более высокой первоначальной стоимостью автомобиля.