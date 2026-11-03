Peugeot представит обновлённый седан 408 уже 6 ноября

Совместное предприятие Dongfeng Peugeot готовится представить обновлённый седан Peugeot 408 2027 модельного года. Официальный дебют автомобиля на китайском рынке состоится 6 ноября 2026 года. Основные изменения затронут оформление кузова, тогда как кардинального пересмотра конструкции не ожидается.

Как сообщает китайское автомобильное издание Autohome, информация о предстоящей премьере поступила непосредственно от представителей Dongfeng Peugeot.

Производитель подготовил для седана два дополнительных варианта окраски кузова. Покупателям предложат новые оттенки, получившие названия «Южнофранцузский жёлтый» и «Платановый зелёный».

Судя по опубликованным изображениям, автомобиль сохранит узнаваемый дизайн передней части. В частности, останутся крупная радиаторная решётка характерной формы и оригинальная светодиодная оптика с вертикальными элементами, напоминающими клыки.

Основные пропорции кузова также не изменятся. Длина автомобиля составляет 4750 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1488 мм. Расстояние между осями достигает 2730 мм.

Технические характеристики новой версии пока полностью не раскрываются. При этом действующий Peugeot 408 для китайского рынка оснащается бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра.

Его максимальная мощность достигает 173 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 255 Н·м. Силовой агрегат работает совместно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В настоящее время модель предлагается в Китае в двух комплектациях. Их рекомендованная стоимость составляет 109 700 и 118 700 юаней соответственно.

Цены обновлённого Peugeot 408 пока не объявлены. Неизвестно также, будут ли пересмотрены перечень оснащения, мультимедийная система и электронные помощники водителя.

Предстоящая модернизация позволит производителю сохранить актуальность модели в сегменте относительно доступных компактных седанов. При этом речь идёт именно о китайской версии Peugeot 408, которую не следует путать с одноимённой европейской моделью, имеющей другой тип кузова и техническую платформу.

Дополнительные сведения об оснащении и стоимости автомобиля ожидаются во время официальной презентации 6 ноября.