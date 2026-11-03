Rivian R2 признали лучшим внедорожником года по версии Top Gear

Британское автомобильное издание Top Gear назвало электрический кроссовер Rivian R2 победителем своего сравнительного испытания SUV для американского рынка. В борьбе за звание лучшего автомобиля категории новинка американского производителя обошла BMW iX3, Toyota RAV4, Kia Telluride и Lucid Gravity.

Журналисты оценивали автомобили не только по техническим характеристикам, но и по удобству повседневной эксплуатации, управляемости, практичности салона и соотношению возможностей с ценой.

По итогам испытаний главным преимуществом Rivian R2 стало сочетание комфортного интерьера, продуманной эргономики и хороших ходовых качеств.

Эксперты отметили лаконичный дизайн электромобиля, наличие физических переключателей на рулевом колесе и удачное использование практичных материалов в салоне. По их мнению, автомобиль выглядит современно, но при этом остаётся удобным для семейных поездок.

Особое внимание уделили сравнению с электрическим BMW iX3. Немецкий кроссовер оказался эффективнее с точки зрения расхода электроэнергии. В испытаниях он проезжал около четырёх миль на одном киловатт-часе, тогда как Rivian R2 показывал результат примерно 3,7 мили.

Кроме того, BMW обеспечивал больший запас хода. Однако американская модель понравилась экспертам более простым управлением и комфортной атмосферой салона.

Испытанная двухмоторная версия Rivian R2 Performance развивает свыше 600 лошадиных сил. Журналисты сочли её динамику избыточной для большинства повседневных задач, отметив при этом удачные настройки силовой установки.

Стоимость тестового экземпляра составляла около 62 тысяч долларов. Это сопоставимо с начальной ценой BMW iX3 на рассматриваемом рынке.

Toyota RAV4 получила положительные оценки за экономичность и практичность, а Kia Telluride — за просторный салон. Lucid Gravity отметился высоким уровнем комфорта и динамики, но уступил соперникам по удобству некоторых органов управления.

В результате редакция Top Gear предпочла Rivian R2 как наиболее сбалансированный автомобиль среди пяти участников сравнения.

При этом награда отражает экспертную оценку конкретного издания, а не результаты независимого голосования всех американских автомобилистов.