Dongfeng может первым получить батареи CATL с зарядкой за шесть минут

Китайский автопроизводитель Dongfeng ведёт переговоры с компанией CATL о возможности первым использовать аккумуляторы Shenxing третьего поколения. Главной особенностью новой батареи стала поддержка сверхбыстрой зарядки: по заявлению разработчика, восполнить запас энергии практически полностью можно приблизительно за шесть минут.

Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на китайское издание 21CBH, переговоры между компаниями продолжаются со второго квартала 2026 года. Dongfeng рассчитывает получить приоритет при внедрении технологии, а также согласовать выгодные условия поставок аккумуляторов.

Третье поколение Shenxing компания CATL представила 21 апреля 2026 года. По заявленным характеристикам, батарея способна заряжаться с 10 до 80% всего за 3 минуты 44 секунды. Полная зарядка при нормальной температуре занимает около шести минут.

Однако речь идёт о показателях, заявленных производителем для определённых условий. Фактическая скорость восполнения энергии будет зависеть от мощности зарядной станции, температуры батареи и других факторов.

29 октября Dongfeng и CATL подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнёры намерены совместно развивать инфраструктуру сверхбыстрой зарядки и автоматизированной замены аккумуляторных блоков.

Одними из первых новые решения могут получить автомобили марок Voyah, M-Hero и Epicland, входящих в структуру Dongfeng. Для них разрабатываются зарядные технологии с показателем не менее 10C, характеризующим высокую скорость восполнения энергии.

Параллельно CATL расширяет сеть станций, объединяющих быструю зарядку и возможность замены батарей. До конца 2026 года компания планирует увеличить количество подобных объектов до трёх тысяч.

За первые девять месяцев текущего года доля CATL на китайском рынке аккумуляторов достигла 43,8%. Развитие сверхбыстрой зарядки должно помочь компании сохранить конкурентные позиции на фоне усиливающегося соперничества с BYD и другими производителями.

Окончательное решение о предоставлении Dongfeng права первого использования Shenxing третьего поколения пока не объявлено.