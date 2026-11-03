Обновлённый Zeekr 7X с новой батареей заметили у дилеров в Китае

В Китае появились первые экземпляры обновлённого электрического кроссовера Zeekr 7X 2027 модельного года. Автомобили начали поступать в дилерские центры перед официальным стартом продаж. Новинка получила дополнительные цвета кузова, модернизированный салон и аккумуляторную батарею ёмкостью 85 кВт·ч.

Как сообщает CarNewsChina, внешне электромобиль практически не отличается от предшественника. Производитель сохранил характерную светотехнику, интерактивную переднюю панель Zeekr Stargate и скрытые дверные ручки. При этом покупателям предложат два новых оттенка кузова — фиолетовый и золотистый.

Более заметные изменения произошли в салоне. Передние кресла получили функцию комфортного положения Zero Gravity, электрические подставки для ног и обновлённую отделку. Кроме того, разработчики установили новую центральную панель управления и мультимедийную систему Zeekr OS 7.5.

В оснащение также входит система адаптивного демпфирования CDC, позволяющая изменять характеристики подвески в зависимости от дорожных условий.

Одним из главных технических нововведений стала батарея ёмкостью 85 кВт·ч. Ранее представители Zeekr заявляли, что её расчётный ресурс может достигать миллиона километров пробега и 3500 циклов зарядки.

По предварительным данным из китайской сертификационной документации, заднеприводная версия будет оснащаться электродвигателем мощностью 370 кВт, или примерно 496 лошадиных сил.

Габариты кроссовера составляют 4825 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1666 мм в высоту. Колёсная база достигает 2925 мм.

Ожидается, что версия с новым аккумулятором будет стоить около 239 800 юаней. Однако окончательный прайс-лист производитель пока не представил.

Выход модернизированного Zeekr 7X на китайский рынок запланирован на четвёртый квартал 2026 года. Кроссовер продолжит конкурировать с Tesla Model Y, Xiaomi YU7 и другими электрическими SUV аналогичного класса.