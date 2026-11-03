Range Rover прекратит выпуск Evoque и Velar без прямой замены

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover намерен существенно пересмотреть модельный ряд марки Range Rover. Компания планирует завершить производство кроссоверов Evoque и Velar, отказавшись от разработки их прямых преемников. Об этом 3 ноября сообщило издание Autocar.

По информации британских журналистов, обе модели покинут рынок ближе к концу десятилетия. После прекращения их выпуска линейка Range Rover сократится до трёх основных семейств автомобилей.

Самым доступным представителем марки должен стать новый Range Rover GT, ориентировочная стоимость которого составит около 90 тысяч фунтов стерлингов. Наряду с ним покупателям предложат Range Rover Sport и полноразмерный Range Rover.

Таким образом, компания намерена ещё сильнее сосредоточиться на премиальном сегменте, постепенно отказываясь от относительно доступных моделей. В настоящее время именно Evoque и Velar позволяют покупателям познакомиться с брендом без необходимости приобретать наиболее дорогие внедорожники.

Отсутствие прямых наследников этих автомобилей может существенно изменить структуру продаж марки. Range Rover будет конкурировать преимущественно с дорогими моделями производителей класса люкс, а не с более массовыми премиальными кроссоверами.

При этом окончательные сроки прекращения производства Evoque и Velar пока не уточняются. Также остаются неизвестными подробные характеристики будущего Range Rover GT, его силовые установки и точная стоимость.

Предстоящая реорганизация модельного ряда отражает стремление Jaguar Land Rover укрепить позиционирование Range Rover как самостоятельного люксового автомобильного бренда.