Во Франции собрали коллекцию из 120 редких автомобилей Citroën

Во французском городе Кастеллан, расположенном неподалеку от Альп, находится частный автомобильный музей CitroMuseum, в котором собрано более 120 автомобилей марки Citroën. Его основатель Анри Фраде посвятил формированию коллекции около 40 лет, разыскивая редкие и хорошо сохранившиеся экземпляры по всей Франции.

Об уникальном собрании 2 ноября рассказало британское автомобильное издание Autocar. Особенность музея заключается в том, что его владелец отдает предпочтение автомобилям с небольшим пробегом, сохранившим оригинальные детали и заводское состояние.

Фраде старается приобретать машины, которые не подвергались масштабной реставрации. Благодаря этому многие экспонаты позволяют увидеть, как автомобили Citroën выглядели спустя десятилетия после выпуска, сохранив первоначальную отделку и технические особенности.

Экспозиция организована в трех основных залах. Первый посвящен моделям Traction Avant, DS и ID. Во втором представлены знаменитый Citroën 2CV и его многочисленные модификации. Третий зал объединяет автомобили, выпускавшиеся с 1970-х по 1990-е годы.

Помимо самих машин, посетители могут увидеть исторические документы, связанные с разработкой автомобилей, масштабные модели и старые дилерские вывески. Эти предметы помогают восстановить атмосферу разных периодов истории французского автопроизводителя.

Среди наиболее примечательных экспонатов — Citroën Traction 15/6 1952 года. Автомобиль оснащен шестицилиндровым рядным двигателем объемом 2,9 литра и мощностью 77 л.с. За десятилетия его пробег составил около 40 тысяч километров.

Этот экземпляр был приобретен коллекционером у первого владельца в 1973 году. Машину бережно хранили в помещении, а в CitroMuseum она поступила в 2016 году.

Еще один особо ценный автомобиль — черный Citroën DS 1955 года с номером шасси 32. Как отмечает Autocar, это четырнадцатый проданный экземпляр модели и старейший сохранившийся серийный DS.

Коллекция демонстрирует несколько десятилетий развития французского автомобилестроения, от довоенных инженерных решений до моделей конца XX века. При этом музей представляет интерес не только для поклонников Citroën, но и для исследователей автомобильной истории.