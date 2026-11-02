Hyundai начала продажи обновленного Ioniq 6 с запасом хода 679 км

Компания Hyundai открыла прием заказов на обновленный электрический седан Ioniq 6 в Великобритании. После модернизации модель получила пересмотренную линейку комплектаций и аккумулятор увеличенной емкости. Начальная цена с учетом государственной субсидии составляет 33 240 фунтов стерлингов.

Британским покупателям предложены пять вариантов исполнения в трех комплектациях: Premium, N Line и N Line Evo. В отличие от некоторых других европейских рынков, где доступны аккумуляторы разной емкости, все версии для Великобритании оснащаются батареей на 84 кВт·ч.

Наибольший запас хода обеспечивает заднеприводная комплектация Premium. По заявлению производителя, такой седан способен преодолеть до 422 миль, или приблизительно 679 километров, по циклу WLTP без подзарядки.

Модификации N Line и N Line Evo отличаются более спортивным оформлением и расширенным оснащением. Их заднеприводные версии рассчитаны на пробег до 364 миль, что соответствует примерно 586 километрам.

Стартовая стоимость Ioniq 6 Premium указана с учетом британской государственной программы поддержки покупателей электромобилей. Размер субсидии для этой версии составляет 3750 фунтов.

Комплектация N Line с задним приводом предлагается от 36 240 фунтов. Полноприводный вариант N Line стоит от 43 490 фунтов. Исполнение N Line Evo оценивается минимум в 43 270 фунтов с задним приводом и 46 770 фунтов с полным.

Уже в базовой комплектации предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные диски, подогрев передних сидений и рулевого колеса, тепловой насос и два дисплея диагональю 12,3 дюйма.

Версия N Line получила 20-дюймовые колеса и спортивные элементы дизайна. Для N Line Evo предусмотрены дополнительные опции, включая вентиляцию передних кресел, проекционный дисплей, люк в крыше и аудиосистему Bose.

Обновленный Ioniq 6 первоначально представили в апреле 2025 года. На немецком рынке автомобиль появился в январе 2026-го, а теперь Hyundai расширяет его присутствие в Европе.

Первые поставки британским покупателям запланированы на начало 2027 года. Указанные цены относятся к рынку Великобритании и учитывают местные условия предоставления субсидий.