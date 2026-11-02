Volkswagen открыл завод по разборке автомобилей в Германии

Концерн Volkswagen открыл специализированный комплекс для промышленной разборки и переработки автомобилей на своем предприятии в немецком Цвиккау. Новая производственная линия станет одним из ключевых элементов программы по повторному использованию автомобильных компонентов и материалов.

Как сообщает EVMagz, полноценная эксплуатация комплекса начнется в 2027 году. Первоначально предприятие рассчитывает перерабатывать около 4100 автомобилей ежегодно. На разборку будут поступать как машины с завершившимся сроком службы, так и предсерийные экземпляры.

Подготовка комплекса заняла девять месяцев. Для промышленного демонтажа транспортных средств создана восьмиэтапная технологическая линия, рассчитанная на работу в две смены. На первоначальном этапе здесь будут заняты примерно 100 сотрудников.

Одной из главных задач станет восстановление пригодных для дальнейшей эксплуатации компонентов. Двигатели, коробки передач, двери, бамперы и другие детали будут проходить проверку и при необходимости ремонтироваться.

После подготовки такие компоненты смогут поступать в дилерские центры Volkswagen и независимые автомастерские в качестве запасных частей. Производитель рассчитывает, что это позволит продлить срок эксплуатации автомобилей и предложить владельцам более доступные варианты ремонта.

Второе направление связано с переработкой сырья. Предприятие будет разделять материалы, полученные при демонтаже автомобилей, чтобы использовать их при выпуске новой продукции.

Особое внимание уделяется пластикам. Volkswagen намерен перерабатывать отдельные виды полимеров и применять полученные вторичные материалы для производства новых автомобильных деталей.

По оценке компании, переработка пластиковых элементов одного списанного автомобиля теоретически может дать достаточное количество вторичного сырья для выполнения нормативов по содержанию переработанных материалов в трех новых машинах.

Для создания производственной линии использовали существующую инфраструктуру завода. Площадь комплекса составляет примерно 1200 квадратных метров, а при строительстве было задействовано 94 тонны стали.

Развитие направления переработки входит в долгосрочную стратегию Volkswagen. В перспективе компания допускает расширение деятельности в Цвиккау и создание дополнительных рабочих мест.