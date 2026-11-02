Zeekr обновила электрокроссовер 7X: больше мощности за прежнюю цену

Китайская компания Zeekr представила обновленный электрический кроссовер 7X 2027 модельного года для австралийского рынка. Автомобиль получил более мощные электродвигатели, увеличенный запас хода и дополнительное оборудование. При этом производитель сохранил прежние цены на все три комплектации.

Базовая версия Zeekr 7X RWD по-прежнему стоит от 57 900 австралийских долларов без учета дополнительных сборов. За исполнение Long Range RWD просят от 63 900 долларов, а полноприводный Performance AWD оценивается минимум в 72 900 долларов.

Мощность заднеприводных модификаций увеличена на 25 кВт и теперь составляет 335 кВт, или приблизительно 455 л.с. Топовая двухмоторная версия развивает 500 кВт, что соответствует примерно 680 л.с. Максимальный крутящий момент достигает 790 Нм.

Благодаря модернизации силовой установки улучшилась динамика. Начальный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5,6 секунды, Long Range — за 5,5 секунды, а Performance выполняет это упражнение за 3,7 секунды.

Запас хода также увеличен. Версия Long Range с аккумулятором емкостью 100 кВт·ч теперь способна преодолеть до 627 километров по циклу WLTP. Базовая модификация с батареей на 75 кВт·ч рассчитана на 482 километра, а полноприводная — на 544 километра.

Автомобиль сохранил 800-вольтовую электрическую архитектуру и поддержку зарядки постоянным током мощностью до 450 кВт. Производитель заявляет возможность восполнения заряда с 10 до 80% всего за 11 минут при подходящих условиях.

В стандартное оснащение всех комплектаций добавлен встроенный видеорегистратор. Он использует камеры автомобиля для записи происходящего во время движения и наблюдения за машиной на парковке.

В салоне переработали центральную консоль, изменили расположение подстаканников и добавили отсек для хранения мелочей. Сохранились 16-дюймовый центральный экран и цифровая приборная панель диагональю 13 дюймов.

Заказы на обновленный Zeekr 7X в Австралии начали принимать 1 ноября. Первые автомобили должны поступить покупателям в декабре 2026 года.