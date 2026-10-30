Peugeot 4008 получил российскую мультимедиа и подорожал на 200 тыс. рублей

Кроссовер Peugeot 4008, официально представленный на российском рынке, получил отечественную мультимедийную платформу PlayAuto. Вместе с расширением цифрового оснащения производитель пересмотрел стоимость автомобиля. Цена модели 2026 года выпуска выросла на 200 тысяч рублей, или на 4,7%, и теперь составляет 4 499 000 рублей.

Как выяснили «Автоновости дня», Peugeot 4008 предлагается в России в единственной комплектации «Шарм». Автомобиль оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 170 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Главным изменением стала установка программной платформы PlayAuto, разработанной российской компанией Navio. Она объединяет навигацию 2ГИС, музыкальные сервисы, подкасты, аудиокниги и возможность оплаты топлива на автозаправочных станциях. Для управления отдельными функциями предусмотрен голосовой помощник на основе GigaChat.

Подключение онлайн-сервисов осуществляется через Wi-Fi. Пользоваться функциями платформы без дополнительной платы можно в течение пяти лет после первоначальной активации. При этом доступ к отдельному музыкальному и аудиоконтенту требует оформления подписки.

Остальное оборудование кроссовера не изменилось. В стандартную комплектацию входят цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, парктроники и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Peugeot 4008 также располагает системой бесключевого доступа, электроприводом двери багажника и мультимедийным дисплеем диагональю 10 дюймов. Таким образом, повышение цены связано прежде всего с расширением цифровых возможностей автомобиля, а не с изменениями двигателя или трансмиссии.