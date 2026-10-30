В Индии усилили контроль за школьными автобусами на крупных трассах

Дорожная полиция индийского города Гуруграм провела серию проверок организации школьных перевозок. Профилактические мероприятия затронули около 30 образовательных учреждений и были направлены на повышение безопасности детей при посадке и высадке из автобусов.

По информации Hindustan Times от 30 октября, сотрудники дорожной полиции встретились с водителями школьного транспорта и представителями образовательных организаций, отвечающими за перевозки учащихся.

Особое внимание уделили остановкам автобусов. Водителям напомнили о недопустимости посадки и высадки детей непосредственно на проезжей части в местах, где это создает препятствия другим участникам движения и повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Проверки затронули в том числе маршруты, проходящие по национальной автомагистрали NH-48, скоростной дороге Дварка, дороге Сохна и автомагистрали Дели — Мумбаи. На этих участках водителям школьных автобусов рекомендовали использовать дороги местного доступа вместо основных скоростных полос.

Представителям школ поручили определить безопасные места остановки транспорта вблизи учебных корпусов. Такие площадки должны обеспечивать возможность посадки детей без необходимости выходить на оживленную проезжую часть.

Мероприятия стали продолжением городской кампании по повышению дорожной дисциплины, начатой 9 октября. Первоначально проверки касались водителей моторикш и электрорикш, однако впоследствии программу распространили на школьный транспорт.

В полиции предупредили, что повторные нарушения требований безопасности могут повлечь административные меры в отношении перевозчиков.