У главы Bugatti угнали Chiron после того, как он оставил ключи в машине

Генеральный директор Bugatti Mate Rimac рассказал о краже принадлежащего ему гиперкара Chiron стоимостью несколько миллионов долларов. Автомобиль похитили с территории предприятия в Хорватии после того, как руководитель компании оставил ключи внутри машины. Позднее транспортное средство обнаружили в Австрии.

Как сообщает Hindustan Times, Римац опубликовал видеозапись, в которой объяснил обстоятельства происшествия. По его словам, он привык считать Хорватию безопасной страной и поэтому не всегда забирал ключи из автомобилей, оставленных на территории предприятия.

Этим обстоятельством воспользовался неизвестный, который получил доступ к Bugatti Chiron и покинул территорию завода. После угона автомобиль смог пересечь государственную границу.

Для поиска машины использовались данные о ее местонахождении. В результате автомобиль удалось обнаружить на территории Австрии, где в ситуацию вмешались местные правоохранительные органы.

Стоимость Bugatti Chiron исчисляется миллионами долларов. Модель оснащена восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами и относится к числу наиболее дорогих серийных гиперкаров в мире.

Происшествие привлекло внимание автомобильных СМИ не только из-за стоимости транспортного средства, но и из-за необычных обстоятельств угона. Машина была похищена непосредственно у руководителя производителя, который впоследствии публично рассказал о собственной неосторожности.

Подробности о личности подозреваемого и возможных последствиях для него на момент публикации не раскрываются.