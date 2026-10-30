В Великобритании создали Audi Quattro с двигателем до 750 л.с.

Британская компания Audacious Automotive представила спортивный автомобиль IV, выполненный в стилистике легендарной Audi Sport Quattro. Новинка сочетает классический дизайн раллийного купе с техническими компонентами Audi RS4 поколения B7. Производитель рассчитывает выпустить ограниченную серию из 50 экземпляров.

В отличие от оригинальной Quattro с пятицилиндровым двигателем, новая модель оснащается 4,2-литровым атмосферным V8, конструкция которого допускает несколько вариантов доработки. Начальная модификация получит механический нагнетатель и сможет развивать около 600 лошадиных сил.

Более производительная версия Stage Two предусматривает усиление внутренних компонентов двигателя, модернизацию системы охлаждения и топливной аппаратуры. Ее мощность составит 750 лошадиных сил. Для наиболее экстремальных исполнений заявлена возможность увеличения максимальных оборотов двигателя до 10 тысяч в минуту.

Все версии сохранят шестиступенчатую механическую коробку передач от Audi RS4. Разработчики также используют систему полного привода с дифференциалом Torsen.

Покупателям предложат два варианта кузова: с использованием оригинальной конструкции Audi Quattro либо с новыми углепластиковыми панелями. Во втором случае расчетная масса автомобиля составит приблизительно 1200 килограммов.

Салон получил новую переднюю панель и приборы, выполненные в классической стилистике. При этом сохранены спортивные сиденья с электрическими регулировками.

Стартовая стоимость Audacious IV составляет 350 тысяч фунтов стерлингов без учета налогов и дополнительных расходов. Первые поставки клиентам запланированы на конец 2027 года.