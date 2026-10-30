Honda представила гибридный внедорожник Passport мощностью более 1300 л.с.

Компания Honda Racing Corporation представила гоночный внедорожник Passport Baja Spec, предназначенный для участия в соревнованиях по пустынным гонкам. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой мощностью более 1300 лошадиных сил и станет первой гибридной машиной в своей категории чемпионата SCORE World Desert Championship.

Основой силовой установки стал 2,4-литровый двигатель V6 с двумя турбокомпрессорами. Его конструкция разработана на базе мотора гоночного прототипа Acura ARX-06, участвующего в американском чемпионате спортивных автомобилей IMSA. Бензиновый двигатель работает совместно с 800-вольтовой гибридной системой.

В конструкции аккумуляторного блока используются элементы в защитном корпусе из углеродного волокна. Передачу мощности обеспечивает пятиступенчатая коробка передач, а внедорожник получил полный привод. Среди технических особенностей также заявлены электронное управление торможением, адаптивная противобуксовочная система и распределение мощности с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Кузов изготовлен из углепластика, а подвеска с увеличенным ходом оснащена амортизаторами Fox. Для длительных гонок предусмотрен топливный бак объемом 145 галлонов, или приблизительно 549 литров.

Публичная премьера Honda Passport Baja Spec запланирована на выставке SEMA в Лас-Вегасе. Первым соревнованием для машины станет гонка Baja 500 в июне 2027 года. Управлять автомобилем будет двукратный победитель Baja 1000 Брайс Мензис.

Несмотря на название и внешнее сходство с серийным Passport, гоночный внедорожник представляет собой самостоятельную разработку и не предназначен для обычных дорог.