MG выпустила электрический пикап MGU9 EV с запасом хода 430 км

Компания MG Motor начала продажи полностью электрического пикапа MGU9 EV в Австралии. Модель оснащена двумя электродвигателями, полным приводом и аккумуляторной батареей большой ёмкости. Австралия стала первым рынком, на котором покупателям предложили электрическую версию пикапа U9.

Стоимость новинки составляет 78 990 австралийских долларов без учёта дополнительных расходов на регистрацию и оформление автомобиля. На первоначальном этапе производитель предлагает единственную комплектацию с расширенным оснащением.

Электрическая силовая установка развивает суммарную мощность 325 кВт, или приблизительно 442 лошадиные силы. Максимальный крутящий момент достигает 700 Н·м. Разгон с места до 100 км/ч занимает 5,8 секунды.

Пикап оборудован литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 102,2 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет до 430 километров по испытательному циклу WLTP. При этом фактическая дальность поездки может существенно изменяться при перевозке тяжёлых грузов, буксировке прицепа или движении по бездорожью.

Одним из важных технических параметров MGU9 EV является разрешённая масса буксируемого прицепа с тормозной системой — до 3500 килограммов. Однако грузоподъёмность самого пикапа составляет 685 килограммов, что заметно меньше показателей ряда традиционных дизельных моделей.

Для быстрой зарядки постоянным током предусмотрена мощность до 115 кВт. По заявлению производителя, восполнение заряда аккумулятора с 20% до 80% занимает около 42 минут. Автомобиль также поддерживает зарядку переменным током мощностью до 11 кВт.

Дополнительно реализована технология Vehicle-to-Load, позволяющая использовать тяговую батарею для питания внешнего электрического оборудования. Максимальная заявленная мощность внешних подключений достигает 6,6 кВт.

В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения, камеры кругового обзора и средства контроля состояния водителя. Для модели заявлен пятизвёздочный рейтинг безопасности ANCAP.

MG позиционирует электрический пикап как альтернативу традиционным автомобилям этого сегмента, рассчитанную как на повседневное использование, так и на перевозку грузов и активный отдых.