Mitsubishi готовится запустить производство гибридов на Филиппинах

Компания Mitsubishi Motors продолжает изучать возможность организации производства гибридных автомобилей на Филиппинах. Японский автопроизводитель подтвердил заинтересованность в государственной программе стимулирования выпуска электрифицированного транспорта, однако окончательное решение об инвестициях пока не принято. Об этом 29 октября сообщило издание CarGuide.PH.

Президент и генеральный директор Mitsubishi Motors Philippines Рицу Имаэда пояснил, что компания ожидает публикации окончательных правил программы Electric Vehicle Incentive Strategy (EVIS). Именно они определят условия получения государственной поддержки и требования к производителям, намеревающимся организовать локальную сборку гибридных автомобилей.

По словам руководителя, Mitsubishi необходимо оценить не только финансовые условия участия, но и возможности существующей производственной инфраструктуры. В частности, компания изучает потребности в персонале, доступность комплектующих, готовность поставщиков и организацию послепродажного обслуживания.

В качестве потенциальной производственной площадки рассматривается завод Mitsubishi в городе Санта-Роса, провинция Лагуна. В настоящее время предприятие выпускает автомобили Mirage и коммерческие модели L300. Существующая инфраструктура может стать основой для организации производства машин с гибридными силовыми установками.

Ранее Mitsubishi представила инвестиционные планы на сумму около 7 млрд филиппинских песо, направленные на развитие местных производственных мощностей. Возможное участие в EVIS рассматривается как один из элементов этой программы.

Гибридные автомобили сочетают двигатель внутреннего сгорания с электродвигателем и аккумуляторной батареей. В зависимости от конструкции такая система позволяет снизить расход топлива, прежде всего при движении в городских условиях.

Локализация выпуска гибридов может способствовать развитию производственной кооперации с местными поставщиками автокомпонентов. Однако экономическая целесообразность проекта будет зависеть от государственного регулирования, прогнозируемого спроса и стоимости модернизации предприятия.

Mitsubishi продолжает консультации с государственными ведомствами и участниками автомобильного рынка. Конкретная дата начала производства гибридных автомобилей на Филиппинах пока не объявлена.