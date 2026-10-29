Ford представил специальный электрический Mustang Mach-E для полиции

Компания Ford подготовила заводскую служебную модификацию электрического кроссовера Mustang Mach-E, предназначенную для использования полицейскими подразделениями. Новинка получила обозначение Special Service Vehicle, или SSV. О характеристиках автомобиля 29 октября рассказало новозеландское издание Auto Trader.

В отличие от автомобилей, переоборудованных сторонними организациями после покупки, новая версия создаётся непосредственно производителем с учётом требований служебной эксплуатации. Основой для неё послужил Mustang Mach-E Select, однако конструкция силовой установки и оснащение были изменены.

В частности, автомобиль получил тяговую батарею ёмкостью 91 кВт·ч, которая обычно применяется в более дорогих версиях модели. Увеличенная ёмкость аккумулятора должна обеспечить продолжительное время работы без необходимости частой подзарядки.

Кроме того, Mustang Mach-E SSV оснащается двумя электродвигателями и системой полного привода. Для повышения эффективности торможения установлены механизмы Brembo, используемые в спортивной версии Mustang Mach-E GT.

Точные показатели мощности и крутящего момента служебной модификации производитель пока не раскрыл. При этом сообщается, что новый автомобиль не обязательно будет обладать такими же характеристиками, как наиболее производительный вариант GT.

Важной особенностью Mustang Mach-E SSV является его назначение. Автомобиль создаётся прежде всего для детективов, административных сотрудников и других подразделений, которым не требуется участвовать в скоростном преследовании нарушителей.

Обозначение Special Service Vehicle отличается от сертификации Police Interceptor, которую Ford использует для специализированных патрульных машин. Последние проходят отдельные испытания с учётом повышенных нагрузок при полицейской эксплуатации.

Появление заводской версии расширяет возможности использования электрического транспорта государственными структурами. В отличие от обычных служебных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электромобили требуют организации зарядной инфраструктуры, но могут использоваться для повседневных поездок без расхода бензина.

Информация о начале продаж Mustang Mach-E SSV за пределами первоначального рынка и стоимости модификации пока не представлена.