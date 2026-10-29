Hyundai снизила цену обновлённого Ioniq 6 до 33 тысяч фунтов

Компания Hyundai начала продажи обновлённого электрического седана Ioniq 6 на британском рынке. После модернизации модель получила увеличенный запас хода, изменения во внешнем оформлении и более доступную начальную комплектацию. О характеристиках новинки 29 октября сообщило автомобильное издание Autocar.

Стоимость базовой версии Premium с учётом государственной субсидии начинается от 33 240 фунтов стерлингов. При этом автомобиль оснащается тяговой батареей ёмкостью 84 кВт·ч, обеспечивающей заявленный запас хода до 423 миль, или приблизительно 681 километра, по циклу WLTP.

Снижения цены удалось добиться благодаря пересмотру структуры комплектаций и соответствию автомобиля условиям британской программы поддержки покупателей электромобилей. Государственная субсидия составляет 3750 фунтов. Для её получения производитель должен выполнить установленные требования, включая критерии стоимости и экологичности производства.

Следующая комплектация N Line с более спортивным оформлением предлагается за 36 240 фунтов. Версии N Line Evo и полноприводные модификации с двумя электродвигателями не подпадают под действие субсидии. Их стоимость начинается от 43 270 и 46 770 фунтов соответственно.

В ходе обновления Hyundai изменила оформление передней части кузова, установила более узкие фары и пересмотрела конструкцию задней части автомобиля. В салоне появились улучшенные отделочные материалы, а версия N Line получила трёхспицевое рулевое колесо, аналогичное используемому в спортивном Ioniq 6 N.

По результатам испытаний Autocar, обновлённый электромобиль способен преодолевать около 300 миль в реальных условиях эксплуатации. Фактический запас хода зависит от скорости, температуры воздуха, дорожных условий и использования дополнительного оборудования.

Для сравнения, электрический Mercedes-Benz CLA 200 в Великобритании стоит от 39 150 фунтов и имеет заявленный запас хода 328 миль. Таким образом, Hyundai предлагает более дальнобойную базовую версию по меньшей цене.