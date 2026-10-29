Производство автомобилей в Великобритании выросло на 36% за месяц

Автомобильная промышленность Великобритании продемонстрировала заметное восстановление производственных показателей по итогам сентября 2026 года. Согласно опубликованным 29 октября отраслевым данным, общий выпуск транспортных средств увеличился на 36,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 74 031 единицы.

Непосредственно легковых автомобилей британские заводы произвели 70 831 штуку, что соответствует годовому росту на 38,6%. Сентябрьский результат стал наиболее высоким для этого месяца с 2023 года.

В то же время значительное увеличение производства частично объясняется низкой базой сравнения. Годом ранее деятельность крупнейшего британского автопроизводителя была нарушена в результате кибератаки, что существенно повлияло на производственную статистику.

Европейский союз сохранил положение основного экспортного рынка для автомобилей британской сборки. На государства объединения пришлось 57,5% зарубежных поставок. По сравнению с прошлым годом экспорт в ЕС увеличился на 12,7%.

Значительный рост также отмечен в поставках в США и Китай. Экспорт на американский рынок увеличился на 234,8%, а в Китай — на 357,7%. При этом китайский показатель вырос относительно сравнительно низкого уровня прошлого года.

Несмотря на улучшение сентябрьской статистики, результаты всего года остаются сдержанными. За первые девять месяцев производство автомобилей и коммерческого транспорта сократилось на 3%, до 564 537 единиц.

Отраслевая ассоциация SMMT указывает на сохраняющиеся риски, связанные с регулированием электромобильного рынка, торговыми требованиями и условиями экспорта. По прогнозу организации, в 2026 году выпуск лёгкого автотранспорта сократится на 2,3%, а восстановление ожидается в 2027 году благодаря запуску новых моделей.