Пищевой допуск расширен: российское белое масло «Газпромнефть-СМ» можно наносить на продукты

«Газпромнефть – смазочные материалы» обновила международный пищевой допуск для белого масла Gazpromneft White Oil Extra L6. Теперь продукт можно использовать для прямого нанесения на продукты питания. Перед применением масло прошло необходимые токсикологические исследования в независимых лабораториях и подтвердило соответствие строгим международным пищевым и фармакопейным стандартам. Ранее подобные масла поставляли на российский рынок из-за рубежа.

Сергей Стародубцев, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»: «Создание высокотехнологичных продуктов требует глубоких научных компетенций и безусловного контроля качества на каждом этапе — от изучения характеристик базовых компонентов до подтверждения свойств готовой продукции».

«Газпромнефть – смазочные материалы» начала промышленный выпуск белых масел наивысшей степени очистки в 2025 году, используя полностью отечественную компонентную базу. Благодаря химической и биологической нейтральности такие масла не имеют цвета и запаха и подходят для применения в отраслях с особыми требованиями к чистоте сырья. Gazpromneft White Oil Extra L6 может использоваться при производстве ветеринарных и фармакологических препаратов.