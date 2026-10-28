Китайский внедорожник Rox Adamas выйдет на рынок Австралии в 2027 году

Китайский автомобильный бренд Rox намерен вывести внедорожник Adamas на австралийский рынок в 2027 году. О планах производителя сообщило местное автомобильное издание Carbroshow в выпуске новостей от 28 октября 2026 года.

Rox Adamas относится к классу крупных внедорожников и отличается угловатым дизайном кузова. Модель ориентирована на покупателей, которым необходим просторный автомобиль для продолжительных путешествий и поездок за пределами городских дорог.

Одной из особенностей новинки стало внимание к дополнительному оборудованию для путешествий. В частности, производитель предусматривает оснащение, предназначенное для организации длительных поездок и отдыха на природе. Среди необычных решений упоминается возможность установки туалета.

Подобная комплектация отражает тенденцию к расширению функциональности автомобилей, предназначенных для автомобильного туризма. Производители стремятся предложить покупателям не только увеличенный дорожный просвет и внедорожные возможности, но и оборудование, повышающее автономность во время путешествий.

Для австралийского рынка этот подход представляет отдельный интерес. Значительная часть туристических маршрутов проходит по малонаселённым территориям, где расстояния между населёнными пунктами и объектами инфраструктуры могут быть существенными.

Выход Rox Adamas на рынок Австралии также станет частью расширения присутствия китайских автомобильных брендов за пределами внутреннего рынка. Компании из КНР активно развивают экспортные направления, предлагая автомобили различных классов.

При этом в опубликованном сообщении не приводятся окончательные австралийские цены, подробный перечень комплектаций и точная дата начала продаж.

Таким образом, пока подтверждён заявленный выход Rox Adamas на австралийский рынок в 2027 году. Дополнительные сведения о технических характеристиках и условиях поставок ожидаются по мере подготовки коммерческого запуска.